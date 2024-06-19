موعد عودة المؤسسات الحكومية للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

موعد عودة المؤسسات الحكومية للعمل.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث" جوجل"، عن موعد عودة المؤسسات الحكومية للعمل ولاسيما مع قرب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الحكومي، إذ بدأ الموظفون إجازة عيد الأضحى من يوم السبت الماضي 15 يونيو 2024 وتستمر حتى الخميس 20 يونيو 2024، وهى إجازة مدفوعة الأجر، على أن يبدأ العمل من يوم الأحد المقبل الموفق 23 يونيو الجاري.

وقد حددت وزارة العمل عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص، حيث بدأ الموظفون الإجازة يوم السبت الماضي 15 يونيو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024، وهى إجازة مدفوعة الأجر.

كما حدد البنك المركزي المصري موعد عودة موظفي البنوك للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى للبنوك 2024 لتكون يوم الأحد 23 يونيو 2024، حيث تنتهي الإجازة يوم الخميس 20 يونيو الجاري ويكون يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية.