رابع أيام عيد الأضحى.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

سعر العملات الأجنبية.. جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية "الجنيه"، اليوم الأربعاء الموافق رابع أيام عيد الأضحى ثابتًا في البنك المركزي المصري نظرًا لاستمرار إجازة البنوك والمصارف بمناسبة العيد والمستمرة حتى نهاية الأسبوع.

سعر العملات الأجنبية اليوم 19-6-2024

سعر الدولار الأمريكي أما الجنيه اليوم 47.63 جنيه للشراء، 47.77 جنيه للبيع

سعر اليورو أمام الجنيه اليوم 51.41 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم 60.86 جنيه للشراء و 61.06 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم 53.11 جنيه للشراء و 53.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم 34.64 جنيه للشراء و 34.75 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه اليوم 30.28 جنيه للشراء و 30.38 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه اليوم 6.89 جنيه للشراء و 6.91 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم 6.56 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.

الجدير بالذكر أن أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر تتأثر بشكل كبير مع استمرار الصراعات بالشرق الأوسط والعديد من دول العالم خاصة مع تصاعد الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الاحداث الساخنة الدولية.