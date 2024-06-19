الخارجية الروسية: الغرب غير مهتم بمقترحات بوتين بشأن حل أزمة أوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الروسية إن الدول الغربية استجابت علنا فقط للمقترحات الجديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التسوية في أوكرانيا.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، لفت نائب وزير الخارجية، إلى أنه "لم أسمع عن أي رد فعل غير ذلك الذي تم التعبير عنه علنا".

كما أكد أن روسيا والولايات المتحدة لم تجريا أي اتصالات عبر القنوات الدبلوماسية بشأن المقترحات الجديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.

وأوضح أن الحوار الذي تجريه مع الولايات المتحدة اليوم يتعلق بقضايا محددة تتعلق بعمل البعثات الدبلوماسية، وبعض الحالات الإنسانية، وقضايا التأشيرات، والتبادلات العرضية في المنصات المتعددة الأطراف، المتخصصة بشكل محدود.

يذكر أنه في وقت سابق، قدم بوتين مقترحات سلام جديدة لحل الصراع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجي وخيرسون كمناطق في الاتحاد الروسي، وتوحيد حركة عدم الانحياز. ووضع أوكرانيا الخالية من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح وإزالة النازية، وإلغاء العقوبات ضد روسيا.

ومن جانبها رفضت كييف هذه المبادرة.