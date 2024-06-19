مخرج "باب الشمس"يكشف كواليس مطالبات صهيونية بعدم عرض الفيلم فى قاعات فرنسا

قال يسري نصر الله، مخرج فيلم "باب الشمس"، الذى يتحدث عن أزمة فلسطين، الفيلم عظيم وتم إنتاجه منذ 20 عاما فى 2004، وهو روايتين بيردوا على بعض "الرحيل والعودة"، موضحا أن الفيلم كان تحدى من أجل إخراج عمل قيم.



وأضاف يسري نصر الله خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن التحدى الكبير فى السينما هو أن أستطيع أن أجعل المشاهد يتخيل، لافتا إلى أن التحضير للفيلم أخذ عامين وتم تصويره فى سوريا على مدار عام لمدة 22 أسبوع.



تابع يسرى نصر الله، تم أخذ وقت بين المشاهد من أجل تصويرها فى الصيف والشتاء، وبعد انتهاء الفيلم شارك فى مهرجان "كان"، ووجدنا رد فعل عنيف، ووصلنا رسائل من منظمة صهيونية فى فرنسا تطلب بعدم عرضه فى القاعات، وتم عرضه فى بيروت فى مخيم شتيلة.

تفاصيل فيلم باب الشمس



فيلم باب الشمس قدم عام 2004 وتدور أحداثه حول خليل الذى يروي للمناضل الفلسطيني يونس الراقد في غبيوبته قصة حبه التي جمعته منذ الصبا بابنة قريته بالخليل نهيلة من قبل الاجتياح الاسرائيلي وبعده، حيث كان طوال فترة الخمسينات والستينات يتسلل خلسة من لبنان إلى الجليل ليقابل زوجته في مغارة "باب الشمس" وتحمل منه ويعود لينضم إلى زملائه في تنظيم المقاومة.



وكان قد أكد المخرج يسري نصر الله، أنه في بداياته الفنية كان نشطا للغاية في حركة نوادي السينما واتحاد النقاد المصري قبل سفره إلى لبنان.



وقال يسري نصر الله في حواره في برنامج " في المساء مع قصواء المذاع على قناة سي بي سي "، : "لما كنت في الجامعة كنت بكتب في جريدة نادي السينما، وعضو في جمعية اتحاد النقاد المصريين وجمعية الفيلم، دي كانت حركة نشطة جدا في الستينات والسبعينات".

وأضاف يسري نصر الله، :" أنا اتربيت في مدرسة الماني وفي البيت كانوا يتكلموا فرنساوي، وكنت بحب اتفرج على أفلام باللغة الإنجليزية وتعلمتها، بخلاف العربي".

تمنيت اكون مخرج من الطفولة واستطرد: "من وأنا طفل كنت عايز أبقي مخرج، وأول مرة روحت فيها سينما مع أبويا سألته عن مين اللي يعمل العمل ده في النهاية، وقالي ده المخرج، ومهتمتش بالممثلين قد ما اهتمت بالإخراج