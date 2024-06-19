بالأرقام.. كل ما قدمه رونالدو في مباراة البرتغال والتشيك

قاد النجم كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال للفوز على التشيك في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب ريد بول آرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2024 ".

سجل لوكاس بروفود هدف تقدم التشيك في المباراة بالدقيقة 62، قبل أن تقلب البرتغال النتيجة بهدفين في الدقيقتين 69 و 90 عن طريق روبن هرناك لاعب التشيك بالخطأ في مرماه وفرانشيسكو كونسيساو.

ماذا قدم رونالدو في مباراة البرتغال والتشيك

لعب : 90 دقيقة

لمس الكرة : 32 مرة

سدد : 5 تسديدات

دقة التمريرات : 100٪

أقصى سرعة : 33.1km/h

المسافة المقطوعة : 9.31km

التقييم: 7.1

وذكرت شبكة " ستاتس فوت" الفرنسية في تقرير لها اليوم أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح ثاني لاعب يخوض 18 مباراة متتالية في أمم أوروبا، بعد المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي.