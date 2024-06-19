كريمة الحفناوي تكشف سبب رفضها انتخاب محمد مرسي أو أحمد شفيق

قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنها صرحت من قبل أنهم لن ينتخبوا محمد مرسي، ولا أحمد شفيق، مؤكدة أن ترشيحهم لمرسي كان بمثابة تسليمهم البلد للجماعة وستتم أخونة الدولة كما أن "شفيق"، هو رمز من رموز النظام القديم وكانوا يرفضون ذلك.

وأضافت كريمة الحفناوي، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، لم يكن هناك مشاكل مع الإخوان، وكانوا يجلسون معهم قبل ترشحهم للحكم، مشيرة إلى أنه خلال أحد اللقاءات التلفزيونية حضرها رموز للإخوان ومنهم الكتاتني وقالوا إنهم لا يريدون أن يشاركوا في السلطة وكان ذلك قبل الانتخابات البرلمانية.

جمعة "كندهار"



وتابعت، كريمة الحفناوي أنه قبل الانتخابات البرلمانية كانت هناك جمعة أطلقوا عليها "كندهار"، وخرج الإخوان فيها بأعلام سوداء تشبه أعلام تنظيم القاعدة ووقتها انتهى الكلام الحلو والشواهد كانت تقول إن الإخوان امتلكوا الحكم وروجوا أنهم سيحكمون البلاد لـ500 عام على الطريقة العثمانية وبعدها جاءت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لجامعة القاهرة وكانوا ينتظرون منه إعلان الخلافة الإسلامية ولكنه لم يفعل.

ومن جانبه، قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن وقت إعلان فوز محمد مرسي كان في مهمة في سيدني، وعندما سمعوا الخبر كان هناك بكاء وصريخ وكان الأقباط الموجودين في سيدني، يفكرون في أن يحضروا أقاربهم من مصر، خوفًا مما قد يحدث لهم.



وأضاف البابا تواضروس خلال شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" مساء اليوم، أن الأحداث كانت تنذر أن هناك شيئًا يختطف مصر.



وأشار البابا تواضروس إلى مصر كانت في طريقها إلى المجهول بعد فوز محمد مرسي بالرئاسة، وكان هناك حالة من الخوف والفزع بعد إعلان فوزه.