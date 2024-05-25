أبرزهم محمد إمام.. نجوم الفن من عقد قران ابنة علاء مرسي

حرص النجم محمد إمام، على حضور عقد قران ابنة الفنان علاء مرسي، والذي أقيم مساء أمس الجمعة بحضور عدد من الفنانين.

وشهد عقد قران ابنة علاء مرسي، حضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم: محمد إمام، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، محمد محمود، عمرو عبدالجليل.

عقد قران ابنة علاء مرسي

عقد قران ابنة علاء مرسي

آخر أعمال علاء مرسي

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال علاء مرسي، مسلسل عتبات البهجة من بطولة يحيى الفخراني، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وشارك في بطولته كل من: جومانا مراد، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، خالد شباط يوسف عثمان، إنتاج العدل جروب، تأليف مدحت العدل.

عقد قران ابنه علاء مرسي

المسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وإخراج مجدى أبو عميرة، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2024 .

يتكون مسلسل «عتبات البهجة» من 15 حلقة، ويعد أولى تجارب الفنان يحيى الفخرانى فى الدراما القصيرة، وشملت قائمة أبطال المسلسل كلًا من نور النبوى مايان السيد وسيد رجب وسما إبراهيم ودنيا ماهر وجيهان الشماشرجى.

ويجسد النجم يحيى الفخرانى فى مسلسل عتبات البهجة شخصًا تخطى الخمسين من عمره، توفيت زوجته منذ خمس سنوات ويعيش بمفرده، رغم أن لديه ولدًا فى المرحلة الجامعية، لكنه غير مهتم بوالده، وابنة متزوجة لا تسأل عنه، وسط حالة من الذهول فى ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التى تسببت فى وجود فجوة زمنية بين الآباء والأبناء.

مسلسل «عتبات البهجة»، كان مشروعًا سينمائيًا يعود لعام 2009، والذى كان سيخرجه المخرج عمر عبدالعزيز، وكان من المفترض أن يتولى دور البطولة هو الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، ولكن تحول العمل إلى عمل درامى سيخرجه مجدى أبوعميرة فى أول عودة له للدراما التليفزيونية منذ عام 2020 وآخر أعماله هو مسلسل «قوت القلوب».

علاء مرسي

ممثل مصري، ولد في مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ في عام 1965، عاش فترة من حياته مع العائلة في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، ثم عاد إلى مصر وواصل الدراسة حتى حاز درجة البكالوريوس في المعهد العالي للفنون المسرحية.

شارك طيلة مسيرته الفنية في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين السينما والتليفزيون، فقدم للسينما أفلام (الفرح، كباريه، هستيريا، الطريق إلى إيلات، الحرب العالمية الثالثة)، وشارك في مسلسلات (أبو ضحكة جنان، من الذي لا يحب فاطمة، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية).

عقد قران ابنه علاء مرسي

عقد قران ابنه علاء مرسي