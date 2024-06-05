البابا تواضروس: مصر كانت في طريقها للمجهول بعد فوز محمد مرسي بالرئاسة

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن وقت إعلان فوز محمد مرسي كان في مهمة في سيدني، وعندما سمعوا الخبر كان هناك بكاء وصريخ وكان الأقباط الموجودين في سيدني، يفكرون في أن يحضروا أقاربهم من مصر، خوفًا مما قد يحدث لهم.

الأحداث كانت تنذر أن هناك شيئًا يختطف مصر

وأضاف البابا تواضروس خلال شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" مساء اليوم، أن الأحداث كانت تنذر أن هناك شيئًا يختطف مصر.

وأشار البابا تواضروس إلى مصر كانت في طريقها إلى المجهول بعد فوز محمد مرسي بالرئاسة، وكان هناك حالة من الخوف والفزع بعد إعلان فوزه.

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن فكرة أن الثورة ضد الاخوان قامت بسبب قطع الكهرباء "اجرام سياسي"، موضحًا أن هناك العديد من الأسباب ومن يتحدث عن أن تم الخروج ضد الإخوان بسبب الكهرباء هو فكر خاطئ.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، إلى أن السبب الحقيقي الرئيسي الأساسي للإرهاب وهو الدماغ والثقافة والفكر ، الإرهابي صاحب عقيدة وليس شخص مأجور، منوهًا بأنه نسقط في نفس الفكر ونفس التفكير.

وشدد على أن الفقر الاقتصادي ليس سببًا في الإرهاب وما يتداول ذلك "إجرام سياسي"، موضحًا أن قيادات الإخوان هم مليونيرات، مشددًا على أن الوقود والطاقة أولويات المواطن ولابد من الانتباه لهما جيدًا في الحياة اليومية