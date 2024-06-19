الأربعاء 19 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي ينعى مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح

شعار النادي الأهلي
شعار النادي الأهلي

حرص النادي الأهلي ومجلس إدارته، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والإدارة التنفيذية، على نعي مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح اللتين وافتهما المنية اليوم عقب حضورهما مباراة الأهلي والاتحاد.

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كولر: الأهلي حقق المطلوب وتفوقنا على دفاعات الاتحاد

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نَص بيان الأهلي

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: " النادي الأهلي ومجلس إدارته، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والإدارة التنفيذية ينعون ببالغ الحزن والأسى مشجعتي النادي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح اللتين وافتهما المنية اليوم عقب حضورهما مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية إثر حادث أليم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته، ويدخلهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان ".

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