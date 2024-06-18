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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يواصل تقدمه في جدول الدوري بفوز مستحق على الاتحاد

بوابة الوفد الإلكترونية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري بالتفوق على الاتحاد السكندري بهدف من دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب منافسات الدوري الممتاز.

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شوط أول سلبي بين الأهلي والاتحاد بالدوري

جاء الهدف في الدقيقة ٦٨ عبر اللاعب محمود كهربا من كرة رأسية.

وبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من ..
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: عمر كمال - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.
خط الوسط: أكرم توفيق - أحمد عبد القادر - مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور.
خط الهجوم: محمود كهربا.

وتواجد على دكة البدلاء: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - رضا سليم - أليو ديانج - عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – موديست – طاهر محمد – أحمد نبيل كوكا.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة ٣٩ في الترتيب الثالث ، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة في المركز السابع عند النقطة ٣٧.

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