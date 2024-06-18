صحة الإسماعيلية: استكمال المرور على مكاتب الصحة

قامت لجان الإشراف بمديرية الصحة بالإسماعيلية، برئاسة الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي بالمرور على مكاتب الصحة والوحدات الصحية، ومراكز عقر الحيوانات لليوم الثالث على التوالى، بالتنسيق مع الدكتورة سمر علاء مسئول مكاتب الصحه، والدكتورة نهى نصر مسئول التطعيمات والدكتوره مارينا فليمون مسئول مراكز العقر؛ للاطمئنان على إنتظام سير العمل وتقديم الخدمات الوقائية وتواجد الأطقم الطبيه حسب جداول النوبتجيات.

وقامت اللجان بمتابعه كشوف تسجيل المواليد والوفيات وتطعيمات الأطفال حديثى الولادة، كما تم التأكد من توافر الطعوم والأمصال بمراكز عقر الحيوان .

يأتي ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وتوجيهات الدكتوره ريم مصطفى وكيل وزارة الصحه بعمل حملات رقابية مكثفه على منافذ تقديم الخدمة الصحية على مستوى المحافظة وفق خطة التأمين الطبى لعيد الأضحى المبارك.