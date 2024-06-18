مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين إثر سقوط سيارة من أعلى كوبرى بالمنوفية

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخران فى حادث مروع إثر سقوط سيارة ملاكى من أعلى كوبرى جيهان فى المنوفية.



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنوفية تلقت بلاغًا يفيد سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري جيهان بمدينة قويسنا ووجود مصابين.



وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص سقوط السيارة إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق واصطدامها بالحاجز الحديدي أعلى الكوبري ثم سقوط السيارة، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين.



وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ويقوم رجال الشرطة بجمع المعلومات حول ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.