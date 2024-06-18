مخاطر تناول الإفطار في وقت متأخر وتأثيره على الصحة

كشف الأطباء عن أن تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

مخاطر تناول الإفطار في وقت متأخر

ووفقًا لموقع "هيلث لاين" الطبي، فإن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار بعد الساعة 9 صباحًا يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض بنسبة 59% مقارنة بأولئك الذين ينهون وجبتهم بحلول الساعة 8 صباحًا.

تأثير توقيت الوجبات على الصحة

أوضح الأطباء أن توقيت تناول الوجبات يلعب دورًا مهمًا في صحة الإنسان، وليس فقط نوعية الطعام المتناول. تناول العشاء بعد الساعة العاشرة مساءً، على سبيل المثال، يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. يؤكد الأطباء على ضرورة الانتباه إلى توقيت الوجبات بجانب نوعية الطعام لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الصيام وفوائده

وأشار الأطباء إلى أن الصيام لفترات طويلة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي إذا تم تناول وجبة الإفطار قبل الساعة 8 صباحًا والعشاء في وقت مبكر. تناول الوجبة الأولى قبل الساعة الثامنة صباحًا والوجبة الأخيرة قبل الساعة السابعة مساءً يمكن أن يساهم في تقليل فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. هذا النهج في تناول الطعام يساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز والدهون في الدم وكذلك مستويات الأنسولين.

العوامل المساهمة في مرض السكري

مرض السكري من النوع الثاني يرتبط بالعديد من عوامل الخطر القابلة للتعديل، بما في ذلك النظام الغذائي غير الصحي، قلة النشاط البدني، والتدخين. التحكم في هذه العوامل يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بهذا المرض. تبني نمط حياة صحي يشمل تناول وجبات متوازنة في أوقات منتظمة، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والامتناع عن التدخين يمكن أن يحسن من صحة الفرد ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

أهمية الإفطار المبكر

تشير الدراسات إلى أن تناول وجبة الإفطار في وقت مبكر يساعد في تحسين التحكم في مستويات السكر في الدم على مدار اليوم. الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار في وقت مبكر يظهرون مستويات أفضل من الجلوكوز والدهون في الدم، بالإضافة إلى تنظيم أفضل لهرمون الأنسولين. هذا يمكن أن يساعد في تقليل فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني على المدى الطويل.

نصائح لتناول الوجبات

لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ينصح الأطباء باتباع النصائح التالية:

تناول وجبة الإفطار قبل الساعة 8 صباحًا

يساعد ذلك في تحسين التحكم في مستويات السكر في الدم على مدار اليوم.



تجنب تناول العشاء بعد الساعة 10 مساءً

لتقليل الضغط على نظام الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم.



تبني نظام غذائي متوازن

يشمل تناول الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون.



ممارسة النشاط البدني بانتظام

يساعد في تحسين حساسية الأنسولين والتحكم في الوزن.



الامتناع عن التدخين

لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة الأخرى التي قد تساهم في زيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

بشكل عام، تلعب توقيتات الوجبات دورًا حاسمًا في صحة الإنسان، بجانب نوعية الطعام المتناول. تبني نمط حياة صحي يشمل تناول وجبات في أوقات منتظمة ومبكرة، ممارسة النشاط البدني، والابتعاد عن العادات الضارة يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وغيره من الأمراض المزمنة. التحول إلى نمط حياة صحي ليس فقط خيارًا غذائيًا بل هو استثمار طويل الأجل في الصحة العامة والرفاهية.