الثلاثاء 18 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس المتهمين بقتل شخص في المرج

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت النيابة العامة، حبس المتهمين بقتل شخص بالمرج إثر خلافات مالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا، وذلك فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.

كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا بمقتل أحد الأشخاص طعنًا بسلاح أبيض بإحدى مناطق دائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل شخص “محمد. ع”، على يد 4 أشخاص بسبب خلافات مالية.

وتوصلت التحريات بأن المتهمين تشاجروا مع المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما، خلالها حاولوا خطف المجني عليه على دراجة نارية، وعندما حاول الإفلات منهم قاموا بطعنه عدة طعنات بمنطقة الصدر والقدم أودت بحياته.


وقام مرفق الإسعاف بنقل الجثة الى المشرحة، فيما ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مواد متعلقة

المشدد 5 سنوات لموظفين بمحكمة غرب الإسكندرية استولوا على 5.6 مليون جنيه

انتشال جثة شخص مجهول الهوية من مياه النيل بالدقهلية

المشدد 18 سنة للمتهمين بالشروع في قتل 4 أشخاص بالصف

تحرير 1214 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا.. غدا

ضبط شخص يدير كيان تعليمي بدون ترخيص

تجديد حبس فني أسنان انتحل صفة طبيب في القاهرة

رئيس الوفد يهنئ النادي الأهلي بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا
الجريدة الورقية