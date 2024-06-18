حبس المتهمين بقتل شخص في المرج

قررت النيابة العامة، حبس المتهمين بقتل شخص بالمرج إثر خلافات مالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا، وذلك فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.

كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا بمقتل أحد الأشخاص طعنًا بسلاح أبيض بإحدى مناطق دائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل شخص “محمد. ع”، على يد 4 أشخاص بسبب خلافات مالية.

وتوصلت التحريات بأن المتهمين تشاجروا مع المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما، خلالها حاولوا خطف المجني عليه على دراجة نارية، وعندما حاول الإفلات منهم قاموا بطعنه عدة طعنات بمنطقة الصدر والقدم أودت بحياته.



وقام مرفق الإسعاف بنقل الجثة الى المشرحة، فيما ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.