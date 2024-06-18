بيطري البحيرة ينفذ حملات على المجازر للتأكد من سير العمل

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور محمد مصطفى سالم ،حملات إشرافية على المجازر الحكومية بنطاق محافظة البحيرة، منذ بداية أول أيام عيد الأضحى المبارك حتى مساء اليوم الثلاثاء، بالإشراف على ذبح وتوقيع الكشف الطبي على الأضاحي، بإجمالي 860 أضحية سواء أبقار أو جاموس أو أغنام وماعز (للأهالي والجمعيات الأهلية) بالمجازر الحكومية بمدن ومراكز محافظة البحيرة .

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة، وخطة مديرية الطب البيطري بإستمرار فتح المجازر الحكومية طوال أيام عيد الأضحى المبارك ،لذبح الأضاحي ورؤس الماشية لمنع الذبح بالطرق والشوارع وخارج المجازرللحفاظ علي صحة المواطنين والحفاظ علي نظافة البيئة، وإجراء الكشف البيطري عليها حفاظاً على صحة المواطنين ووضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .