توم كروز يحرج طارق العريان بالقاضية بسبب "ولاد رزق".. فيديو صادم وخدعة تكشف المستور

أثار مقطع فيديو متداول للنجم العالمي توم كروز، ضجة واسعة على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يظهر فيه نادمًا على عدم مشاركته في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق - القاضية"، مشيرًا إلى إنه قد فقد فرصة عظيمة لن تتكرر.

حقيقة رغبة توم كروز في المشاركة بالجزء الرابع من فيلم ولاد رزق

وبعد البحث، تبين أن الفيديو مفبركًا وغير حقيقي، حيث تم تصميمه بتقنية الذكاء الإصطناعي، لكي يظهر وكأنه حقيقيًا، حتى إنه نجح في خداع المخرج طارق العريان ودفعه لمشاركته عبر ستوري حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ولكنه قام بحذفه بعد قليل من نشره حينما اكتشف الحقيقة.

توم كروز

ظهر توم كروز في الفيديو المتداول وهو يتحدث عن النجاح الضخم الذي حققه فيلم ولاد رزق 3 "القاضية"، معربًا عن أمنيته في المشاركة في الجزء الرابع منه، حيث قال: "أشعر أنني فقدت فرصة عظيمة بأن أكون جزءًا من هذا العمل الرائع ولاد رزق 3".

وأضاف توم كروز في الفيديو المفبرك: "أعتقد إذا كنت في الفيلم كان سيكون أكثر عمل مؤثر في مسيرتي الفنية، أتمنى أن أنضم لهم في الجزء الرابع".

واختتم الفيديو قائلًا: "أنا في انتظار الأستاذ طارق العريان أن يطلبني للبدء في هذا العمل في أسرع وقت فأنا متحمس للغاية"، الأمر الذي أثار سخرية عدد من رواد السوشيال ميديا مؤكدين إنه مفبركًا كطريقة طريفة وجديدة للترويج للفيلم، في حين اعتبر البعض إن العريان وقع ضحية لخدعة الذكاء الإصطناعي.

كما أكد أحد المتابعين خلال تعليقه على الفيديو إن المستشار تركي ال الشيخ قادرًا على إقناع النجم العالمي توم كروز للمشاركة في الجزء الرابع من فيلم "ولاد رزق" إذا رغب في ذلك حيث قال: "لو تركي عايز يجيبه الموضوع منتهي".

وكان صناع وأبطال فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" اتجهوا إلى المملكة العربية السعودية للإحتفال بنجاح الفيلم من خلال عرض خاص مخصص لنجوم الفن والإعلام والشخصيات المؤثرة، وكان أبرزهم المستشار تركي آل الشيخ، والهضبة عمرو دياب، والنجوم ليلى علوي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، وماجد المصري، وأحمد فهمي، وأحمد الرافعي، والموسيقار هشام نزيه، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، والمنتج أحمد بدوي.

العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 “القاضية” في السعودية

بالإضافة إلى أبطال العمل وهم أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وأسماء جلال، ونسرين أمين، ومحمد لطفي، ورزان مغربي، وسيد رجب، و مؤلف الفيلم صلاح الجهيني، ومخرج الفيلم طارق العريان وزوجته نيكول سعفان المشاركة كضيفة شرف أيضًا ضمن أحداث الفيلم.

فيلم ولاد رزق 3 يحقق أكثر من 70 مليون جنيه منذ بداية عرضه بالسينمات

حقق فيلم "ولاد رزق 3" إيرادات ضخمة بشباك التذاكر أمس الاثنين ثاني أيام العيد، والتي بلغت 22،134،244 جنيهًا، ليصبح بهذا الرقم أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، وبذلك يكون إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن منذ طرحه بدور العرض السينمائي، 70 مليون جنيه، ليصبح الحصان الرابح في موسم أفلام عيد الأضحى 2024 بفارق كبير عن منافسيه.

فيلم ولاد رزق 3 القاضية

وتدور أحداث فيلم “ولاد رزق 3: القاضية” حول عودة ولاد رزق بعد مرور سنوات على انفصالهم، وأصبح كلا منهما له حياته الخاصة، إذ يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

أعمال تروم كروز المقبلة

وفي سياق منفصل، يشارك النجم العالمي توم كروز بعدد ضخم من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة القادمة أبرزها فيلم “Mission Impossible 8” الذي سيُعرض بحلول عام 2025، بالإضافة إلى الجزء الثاني من فيلم الأكشن والإثارة Edge of Tomorrow الذي عرض الجزء الأول منه في عام 2014 وحقق نجاحًا جماهيريًا ضخمًا.

توم كروز