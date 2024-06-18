أوراق مطلوبة للتقديم في رياض الأطفال لغات 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة للتقديم في المرحلة الأولى من رياض الأطفال KG1 بالمدارس الرسمية لغات للعام الدراسي 2024-2025.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 ويستمر حتى يوم 30 يونيو 2024.

ويمكن لأولياء الأمور التقديم لأبنائهم بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط التقديم في مرحلة رياض الأطفال 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرابط الرسمي للتقديم في المرحلة الأولى من رياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات للعام الدراسي 2024-2025.

وللتقديم لطفلك في مرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات من خلال الرابط الرسمي (اضغط هنا).

أوراق مطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال 2024

شهادة ميلاد حديثة للطالب المتقدم في مرحلة رياض الأطفال ونسختين منها.

صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية.

في حال وفاة الأب تقديم صورة من شهادة الوفاة.

8 صور للطالب المتقدم في رياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات مقاس 4×6.

وصل مياه أو كهرباء ويجب أن يكون باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

تقديم البطاقة الصحية للطالب المتقدم في مرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات، ومن ثم يتم وضع المطلوب مع ملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي.



ضوابط التقديم في المدارس الرسمية لغات 2024

اشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ألا يقل سن المتقدم لمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات أربع سنوات في الأول من أكتوبر 2024.

ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها، ووفقاً للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ (6 يوليو 1989) ، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

وفور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني في رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاءه.