الثلاثاء 18/يونيو/2024 - 05:41 م 6/18/2024 5:41:32 PM

هناك فى مصر العزيزة تجار لا يخشون الله يغالون على الناس أضعاف مضاعفة فى الأسعار سواء مواد غذائية بجميع انواعها كذلك تجار الفاكهة والخضراوات القطاعى اولا لا يضعون أسعار عدم إعلان تسعيرة وبالليل يختلف الوضع إذ كان البيع بالنهار بسعر يختلف الوضع ليلا أسعار مرتفعة وتجد السعر عند تاجر بسعر وعند الآخر بسعر مختلف فلا بد أن يكون هناك إجراءات مع المتلاعبين بالاسعار لنحقق الانضباط فى السعر ليكون فى متناول المواطن بعدم المغالاة والاستقرار، وحينما تبحث فى هذة الفروق تجد أنها فروق كبيرة بين الجملة والقطاعى والبيع بمزاج واهواء كل تاجر فلا بد من مراعاة البعد الاجتماعى ليحصل كل مواطن على ما يريد من احتياجات بأسعار عادلة تتوازن مع دخلة والله الموفق والمستعان.