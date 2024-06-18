الثلاثاء 18 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مقالات الرأي

هناك فى مصر العزيزة تجار لا يخشون الله يغالون على الناس أضعاف مضاعفة فى الأسعار سواء مواد غذائية بجميع انواعها كذلك تجار الفاكهة والخضراوات القطاعى اولا لا يضعون أسعار عدم إعلان تسعيرة وبالليل يختلف الوضع إذ كان البيع بالنهار بسعر يختلف الوضع ليلا أسعار مرتفعة وتجد السعر عند تاجر بسعر وعند الآخر بسعر مختلف فلا بد أن يكون هناك إجراءات مع المتلاعبين بالاسعار لنحقق الانضباط فى السعر ليكون فى متناول المواطن بعدم المغالاة والاستقرار، وحينما تبحث فى هذة الفروق تجد أنها فروق كبيرة بين الجملة والقطاعى والبيع بمزاج واهواء كل تاجر فلا بد من مراعاة البعد الاجتماعى ليحصل كل مواطن على ما يريد من احتياجات بأسعار عادلة تتوازن مع دخلة والله الموفق والمستعان.

الجريدة الورقية