إقبال من المواطنين على الحديقة الدولية في ثالث أيام عيد الأضحى

شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة، زيادة فى الإقبال وتوافد المواطنين على بوابات الحديقة للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وللاستمتاع بالمساحات الخضراء والألعاب الترفيهية التى تتميز بها الحديقة.

وخصصت الحديقة عدد من منافذ بيع التذاكر الجمهور، وذلك تزامنا مع زيادة عدد الإقبال من قبل المواطنين للاحتفال بثالث أيام عبد الأضحى المبارك.

مميزات الحديقة الدولية

وتعتبر الحديقة الدولية من أفضل الحدائق المتواجدة في مدينة نصر، حيث تتميز بالممرات الرائعة المتواجدة بها بالإضافة إلى الهدوء والسكينة، فضلا عن تواجد مدينة ملاهى تعتبر وجهة عدد كبير من الزوار والطفطف وبيت الحيوانات.