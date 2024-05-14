محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تنفيذ الحديقة المركزية

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء بتفقد ومتابعة التقدم في معدلات تنفيذ المرحله الاولي من مشروع الحديقة المركزية يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ واللواء أسامه أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش و اللواء مصطفي ياسين مدير الأداره المركزيه لمكتب المحافظ ومدير الأداره الهندسيه بمجلس المدينة.

حيث قام شوشة بتفقد مشروع الحديقه المركزيه وماوصلت اليه معدلات الأعمال بالمرحله الأولي وأثناء الجوله أبدي معاليه بعض الملاحظات والتي سيتم تنفيذها من قبل الشركه المنفذه للمشروع .



وأكد المحافظ علي أن مشروع الحديقه المركزيه سيقام علي مساحة 58 ألف متر مربع لتكون نواه ومتنفسًا طبيعيًا لأبناء المدينة والزائرين وستكون بالشكل اللائق بما يتناسب مع مدينة العريش العاصمه

وأكد شوشة علي أن مشروع إنشاء الحديقة المركزية سيكون علي 3 مراحل المرحلة الأولي بمساحة 15 ألف متر مربع وتشمل مجمع مطاعم ومنطقة العاب أطفال ومنطقة ملاعب مجهزة ومناطق خضراء ومشايات وجاري العمل فيها الأن .



كما ان المرحلة الثانية ستكون بمساحة 20 ألف متر مربع وتشمل مبني خدمات متكامل يحتوي علي صالات ألعاب بدنية وصالات متعددة الأغراض وقاعة أفراح وكافتيريا وحمام سباحة ومسار لحركة الدراجات بينما المرحلة الثالثة ستكون بمساحة 23 ألف متر مربع وتشمل مجمع مطاعم ومناطق خضراء ومشايات ومسار لحركة الدراجات ومناطق العاب أطفال مجهزة