مراسة "إكسترا نيوز" ترصد احتفالات المصريين من الحديقة اليابانية: "أسرية وعائلية بامتياز"

رصدت ريهام فيكتور، مراسلة قناة "إكسترا نيوز" من الحديقة اليابانية من حلوان، مظاهر الاحتفال من الحديقة اليابانية، مشددًا على أن هذه الحديقة تعد من أقدم الحدائق المصرية والتي تجاوز عمرها 100 عام، وتم فتح أبواب الحديقة لاستقبال الزائرين إليها منذ الساعة الـ9 صباحًا وتستمر في استقبال هؤلاء الأسر المصرية حتى تمام الـ8 من مساء كل يوم.

إقبال كثيف من المواطنين



وأضافت “فيكتوريا”، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن إقبال المواطنين خلال اليوم الأول والثاني لعيد الأضحى كان كثيفا نوعا ما، ولكن أيضًا من المتوقع زيادة الأعداد خلال الساعة القادمة في اليوم الثالث لعيد الأضحى وهناك بعض الاستعدادات الكبيرة من قبل المسؤولين الذين قائمين على هذه الحديقة من صيانة أعمدة الإنارة وعمل تطوير وصيانة للمقاعد الخشبية ودورات المياه.



وأوضحت أن الحديقة اليابانية هي حديقة أسرية وعائلية بامتياز تتضمن كافة الوسائل الترفيهية، فالوسائل الترفيهية الخاصة بالطفل بها مدينة ترفيهية كاملة مجانية للأطفال، وعلى استعداد لاستقبال كافة الأطفال من الفئات العمرية المختلفة، مشددة على أنه بجوار الحديقة هناك سيارة للشرطة و4 سيارات للإسعاف للاستعداد لأي موقف طارئ خلال احتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

وتابع: “هناك عيادة داخلية طوال أيام السنة استعدادًا لأي نوع من الطوارئ، ويستمتع الزوار للاحتفال بعيد الأضحى، وبعض الأسرى حرصوا على التقاط الصور بهذه الحديقة، وهناك بعض الحفلات الموسيقية اليابانية”.