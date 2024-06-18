"إكسترا نيوز" ترصد احتفالات المصريين من ممشى أهل مصر.. "وجبة ترفيهية مميزة"

تنقل شيرين مجدي، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، مظاهر احتفال المصريين بثالث أيام عيد الأضحى المبارك من أمام ممشى أهل مصر وسط احتفالات كبيرة من الزوار مع انكسار درجات الحرارة والطقس اللطيف في هذا المكان، موضحة أن المواطنين يتوافدون على ممشى أهل مصر منذ الساعات الأولى صباح اليوم.

وأوضحت مراسلة "إكسترا نيوز"، أنها لاحظت توافد كبير من الزوار على ممشى أهل مصر في الفترة الصباحية للاستمتاع بنسمة الهواء الباردة في الصباح مع الإطلالة الساحرة لمياه نهر النيل، مشددة على أن ممشى أهل مصر يأتي بطول 1.8 كيلو متر بمحافظة القاهرة على مياه نهر النيل امتدادًا من كوبري امبابة حتى كوبري 15 مايو.

وشددت على أن ممشى أهل مصر يتكون من مستويين، الأول يأتي بمحاذاة الطريق ويأتي بعرض 4.5 متر ويوفر مسارات للدراجات الهوائية ومقاعد للمواطنين ومساحات خضراء وأكشاك تقدم خدمات مختلفة للمواطنين بالمجان دون وجود أي رسوم للاستمتاع بهذا المنظر والوجبة الترفيهية المميزة على مياه نهر النيل، مشيرة إلى أن هذا المستوى هو الذي يشهد إقبال من المواطنين في هذه الفترة الصباحية.

وأكدت أن المستوى الثاني لممشى أهل مصر يستقبل الزائرين يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الرابعة فجرا برسوم دخول 20 جنيهًا للفرد ويوفر وجبة ترفيهية مختلفة عن المستوى الأول، موضحة أنه يأتي بعرض 6.5 متر ويوجد به أكثر من 90 محلا تجاريا ومطاعم وكافيهات ومطعم عائم وممرات مائية ومسرح مكشوف ومساحات خضراء وأماكن للفعاليات الثقافية ومسرح مكشوف وهي فسحة مختلفة على مياه النيل، مشددة على أن هناك توافر لأفراد الأمن الإداري بطول الممشى.