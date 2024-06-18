مستثمرو جنوب سيناء: العرب والمصريون يسيطرون على العلمين.. و80 ٪ نسب الإشغالات بشرم و90٪ بالغردقة ومرسى علم

المدن السياحية كاملة العدد فى عيد الأضحى المبارك

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتى مستثمرى جنوب سيناء ومرسى علم إن نسب الإشغالات السياحية بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك كاملة العدد فى أغلب الفنادق خاصة فى القاهرة والاسكندرية والعلمين الجديدة لتصل الى نسبة 100٪.

وكشف د. عاطف عبداللطيف فى تصريحات له اليوم أنه طبقاً للحجوزات المسبقة فى المدن السياحية فنجد أن نسب الاشغال الفندقى فى شرم الشيخ تتراوح ما بين 75 و80٪ وكذلك فى مدن جنوب سيناء مثل رأس سدر ود هب وطابا ونويبع وأشار الى وجود جنسيات اجنبية مختلفة فى شرم الشيخ وجنوب سيناء وهى الإيطاليون والروس والأوكران والبولنديون والأتراك والعرب والمصريون هذا بخلاف الكازاخستانيين.

وأكد د. عاطف عبد اللطيف أنه بالنسبة للسياحة الداخلية فإن المصريين يبحثون عن الأماكن السياحية المتميزة وأسعارها مناسبة وهناك الكثير من الأماكن السياحية فى مصر التى تجذب المصريين لقضاء إجازة العيد بها مثل نويبع وطابا ودهب وسفاجا.

وأوضح د. عاطف أن مدينة العلمين والساحل الشمالى تشهد إشغالات كبيرة جداً، سواء فى الفنادق أو الوحدات والشاليهات بالقرى السياحية هناك خاصة من المصريين والعرب وبالفعل بدأت الحركة تتزايد بشكل ملحوظ هناك منذ بداية شهر يونيو وستصل الى مرحلة كامل العدد خلال عيد الأضحى المبارك.

وفيما يتعلق بمرسى علم والغردقة أكد أن نسبة الاشغالات السياحية ستصل الى 90٪ فى أغلب الفنادق وأغلبها جنسيات أجنبية من الإيطاليين والأوكران، بالإضافة إلى بعض الجنسيات العربية ويتواجد المصريون بشكل كبير.

وأوضح عاطف عبداللطيف أن الحركة السياحية من المنتظر ان تستمر بشكل كبير وارتفاع فى نسب الاشغالات بعد عيد الأضحى نتيجة لبداية الموسم الصيفى والاجازات وانتهاء العام الدراسى وعودة المصريين بالخارج لمصر لقضاء اجازاتهم وكذلك الإيطاليون والأتراك بشكل خاص، أما السوق الأوكرانى والروسى سيتراجع خلال شهرى يوليو وأغسطس لأنهم لا يفضلون درجات الحرارة المرتفعة وسيعاودون التزايد بداية من شهر سبتمبر.

وأشار الى أن السائح التركى يعشق الإقامة فى شرم الشيخ والقاهرة وزيارة المعالم التراثية والتاريخية فى القاهرة والاستمتاع بشواطئ شرم الشيخ وهى سياحة عائلية بالدرجة الأولى.

ونوه الى أن نسب الإشغالات فى الأقصر وأسوان ضعيفة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وإقبال السائح على قضاء الإجازات على الشواطئ.