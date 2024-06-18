سعر الريال السعودي في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

ننشر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-6-2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.69 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.69 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.70 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.70 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.71 جنيه للشراء.

12.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.64 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.72 جنيه للشراء.

12.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.70 جنيه للشراء.

12.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.65 جنيه للشراء.

12.74 جنيه للبيع.

سجل الدولار ارتفاعا، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، مع ترقب المتعاملين لتقرير مهم حول مبيعات التجزئة الأميركية وتصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن إشارات واضحة حول توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.11 بالمئة ليصل إلى 105.39 خلال جلسة التداول في آسيا.

وكان المؤشر قد خسر نحو 0.2 بالمئة، الإثنين بعد أن تراجع عن أعلى مستوى له في شهر ونصف الشهر والذي سجله يوم الجمعة عند 105.80.

وتأرجح الدولار في الاتجاهين إذ تناقضت قراءات التضخم الأميركية المعتدلة مع الموقف العام لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يميل لتشديد السياسة النقدية في اجتماع الأسبوع الماضي، عندما قلصوا متوسط توقعاتهم السابقة لتخفيضات أسعار الفائدة من ثلاثة تخفيضات هذا العام إلى واحد.

وكان الارتفاع في مؤشر الدولار مدفوعا في الغالب بعمليات بيع كبيرة لليورو، بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي ردا على الهزيمة التي مني بها حزبه الوسطي الحاكم أمام حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي.