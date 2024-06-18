أسعار العملات العربية ثالث أيام عيد الأضحى

حالة من الثبات شهدتها أسعار العملات العربية أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 18 يونيو، والموافق ثالث أيام عيد الأضحى، وذلك بالتزامن مع إجازة البنوك والمصارف بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها نرصد أسعار الصرف الرسمية للعملات العربية مقابل الجنيه، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك.

سعر العملات العربية أمام الجنيه اليوم 18-6-2024

سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.69 جنيه للشراء، و 12.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 155.42 جنيه للشراء، 155.93 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 12.96 جنيه للشراء، 13.00 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرين أمام الجنيه 126.38 جنيه للشراء، 126.77 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه 123.72 جنيه للشراء، 124.10 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه 13.06 جنيه للشراء، 13.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 67.09 جنيه للشراء، 67.48 جنيه للبيع.

يذكر أن إجازة عيد الأضحى المبارك بدأت يوم عرفة الموافق السبت الماضي وذلك للبنوك والمصارف والقطاعات الحكومية والخاصة وتنتهي يوم الخميس المقبل الموافق 20 يونيو، ويخلفهم الجمعة والسبت العطلة الإسبوعية للبنوك.

وتتأثر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالدول العربية باستمرار بالصراعات الحالية بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الاحداث الساخنة الدولية.