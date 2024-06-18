سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 18-6-2024

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-6-2024 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 47.66 للشراء، 47.76 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 47.66 جنيه للشراء، 47.76 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 47.72 جنيه للشراء، 47.82 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري عند 47.63 جنيه للشراء، 47.77 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالآتي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

47.63 جنيه للشراء.

47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.66 جنيه للشراء.

47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.66 جنيه للشراء.

47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.72 جنيه للشراء.

47.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.66 جنيه للشراء.

47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

47.75 جنيه للشراء.

47.85 جنيه للبيع.

سجل الدولار ارتفاعا، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، مع ترقب المتعاملين لتقرير مهم حول مبيعات التجزئة الأميركية وتصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن إشارات واضحة حول توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.11 بالمئة ليصل إلى 105.39 خلال جلسة التداول في آسيا.

وكان المؤشر قد خسر نحو 0.2 بالمئة، الإثنين بعد أن تراجع عن أعلى مستوى له في شهر ونصف الشهر والذي سجله يوم الجمعة عند 105.80.

وتأرجح الدولار في الاتجاهين إذ تناقضت قراءات التضخم الأميركية المعتدلة مع الموقف العام لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يميل لتشديد السياسة النقدية في اجتماع الأسبوع الماضي، عندما قلصوا متوسط توقعاتهم السابقة لتخفيضات أسعار الفائدة من ثلاثة تخفيضات هذا العام إلى واحد. وكان الارتفاع في مؤشر الدولار مدفوعا في الغالب بعمليات بيع كبيرة لليورو، بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي ردا على الهزيمة التي مني بها حزبه الوسطي الحاكم أمام حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي.