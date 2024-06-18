موعد مباراة ألمانيا والمجر في يورو 2024 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب ألمانيا لخوض مباراته الثانية في بطولة كأس أمم أوروبا عند مواجهة المجر غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من يورو 2024.

وكان منتخب ألمانيا استهل مشواره في يورو 2024 بفوز كاسح على اسكتلندا بنتيجة 5/1 بينما خسر منتخب المجر أمام سويسرا بنتيجة 3/1.

ويبحث منتخب ألمانيا عن انتصاره الثاني في يورو 2024 لحجز مقعده في الدور التالي من المسابقة بينما يتطلع منتخب المجر للإبقاء على فرصة بالاستمرار البطولة، إذ إن خسارة المجر تعني المغادرة.

موعد مباراة ألمانيا والمجر

تقام مباراة ألمانيا والمجر على ملعب مرسيدس بنز آرينا يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو الجاري، وستنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 Max.

ويتقاسم منتخب ألمانيا صدارة المجموعة مع سويسرا برصيد 3 نقاط وستكون المباراة الأخيرة في دور المجموعات بين المنتخبين.