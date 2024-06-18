الثلاثاء 18 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة ألمانيا والمجر في يورو 2024 والقنوات الناقلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد منتخب ألمانيا لخوض مباراته الثانية في بطولة كأس أمم أوروبا عند مواجهة المجر غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من يورو 2024.

txt

تشكيل تركيا المتوقع أمام جورجيا باليورو 2024

وكان منتخب ألمانيا استهل مشواره في يورو 2024 بفوز كاسح على اسكتلندا بنتيجة 5/1 بينما خسر منتخب المجر أمام سويسرا بنتيجة 3/1.

 

ويبحث منتخب ألمانيا عن انتصاره الثاني في يورو 2024 لحجز مقعده في الدور التالي من المسابقة بينما يتطلع منتخب المجر للإبقاء على فرصة بالاستمرار البطولة، إذ إن خسارة المجر تعني المغادرة.

 

موعد مباراة ألمانيا والمجر

 

تقام مباراة ألمانيا والمجر على ملعب مرسيدس بنز آرينا يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو الجاري، وستنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 Max.

 

ويتقاسم منتخب ألمانيا صدارة المجموعة مع سويسرا برصيد 3 نقاط وستكون المباراة الأخيرة في دور المجموعات بين المنتخبين.

 

الجريدة الورقية