تشكيل تركيا المتوقع أمام جورجيا باليورو 2024

يواصل المنتخب التركي استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الجورجي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".



ويرغب المنتخب التركي في تحقيق الفوز على جورجيا، حيث يبحث عن صدارة المجموعة، بعدما احتل المركز الثاني في محموعته برصيد 3 نقاط، خلف ألمانيا صاحبة الثلاث نقاط.

تشكيل تركيا المتوقع أمام جورجيا باليورو

حراسة المرمى: ألتاي بايندير.

الدفاع: محمد زكي، بارداسكي، أوزان كاباك، ميرت مولدر.

الوسط: هاكان تشالهان أوجلو، كان ايهان، يوسف يازيجي.

الهجوم: كينان يلدز، أوجوز أيدين، يلماز

وتُلعب منافسات اليورو على الأراضي الألمانية، والتي تشهد إثارة وقوة في افتتاحها.

من المقرر انطلاق مواجهة المنتخب التركي أمام نظيره الجورجي في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، والتي يستضيفها ملعب سيجنال إيدون بارك.

بينما تُذاع مباراة تركيا وجورجيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.