الثلاثاء 18 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وسط قلق غربي .. زعيم كوريا الشمالة يستعد لاستقبال بوتين

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية وبوتين

بينما يشعر الأمريكيون والأوروبيون منذ أشهر بقلق من التقارب المتسارع بين موسكو وبيونج يانج، يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية الثلاثاء والأربعاء في زيارة استثنائية قد يتم في ختامها توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين البلدين.

txt

مساعد بوتين: موسكو وبيونج يانج ستوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

txt

نيويورك تايمز: زيارة بوتين لكوريا الشمالية تعميق للعلاقات العسكرية بين موسكو وبيونج يانج

قلق غربي من زيارة بوتين لكوريا الشمالية

فقد وصف المستشار الدبلوماسي لبوتين يوري أوشاكوف، زيارة الرئيس بأنها لحظة مهمة للبلدين الخاضعين لعقوبات غربية، معرباً عن أمله في توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية، وفقا لوسائل إعلام روسية.

 

وأفاد بأنه سيتم توقيع وثائق مهمة للغاية، مشيرا إلى احتمال إبرام اتفاق شراكة استراتيجية شاملة.

 

كما لفت إلى أن هذه المعاهدة في حال التوقيع عليها ستكون بالطبع مشروطة بالتطور العميق للوضع الجيوسياسي في العالم وفي المنطقة وبالتغيرات النوعية التي حدثت مؤخرا في علاقاتنا الثنائية.

 

وتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن توقيعها خلال الساعات المقبلة، وفقا لموقع العربية نت.

 

بالمقابل، أعرب البيت الأبيض عن قلق الولايات المتحدة إزاء العلاقات التي تزداد توثقا بين روسيا وكوريا الشمالية.

 

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين الاثنين "لسنا قلقين بشأن زيارة" بوتين، مضيفا "ما يقلقنا هو تعمّق العلاقات بين هذين البلدين".

 

كما أضاف كيربي أن القلق لا يقتصر فقط على الصواريخ البالستية الكورية الشمالية لا تزال تستخدم في ضرب أهداف أوكرانية، بل أيضا لأنه قد يحصل تبادل من شأنه أن يؤثر على أمن شبه الجزيرة الكورية.

 

يشار إلى أن بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيدليان أيضا بتصريحات صحفية، كما سيحضر الرئيس الروسي حفلا موسيقيا يقام على شرفه.

 

وسيرافق بوتين وزيرا الخارجية سيرجي لافروف والدفاع أندريه بيلوسوف ونائبان لرئيس الوزراء ورئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس).

 

وأعلن القصر الرئاسي الروسي"الكرملين"، أن الرئيس  بوتين سيقوم بزيارة إلى كوريا الشمالية الثلاثاء والاربعاء.

يشار إلى أن المرة الوحيدة التي زار فيها بوتين كوريا الشمالية كانت في يوليو 2000، بعد شهرين من تنصيبه رئيسا لأول مرة، حيث ناقش القضايا الثنائية والدولية مع والد كيم، كيم جونج إيل، الذي كان رئيسا للجمهورية آنذاك.

مواد متعلقة

مساعد بوتين: موسكو وبيونج يانج ستوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

نيويورك تايمز: زيارة بوتين لكوريا الشمالية تعميق للعلاقات العسكرية بين موسكو وبيونج يانج

بوتين يعين مبعوثا جديدا للعلاقات مع المنظمات الدولية

بيسكوف: على زيلينسكى التفكير فى اقتراح بوتين للسلام لأن وضع أوكرانيا يتدهور

اقتراح بوتين للسلام في كييف يجافي الأخلاق الأساسية..مالقصة

الكرملين: السياسي الذي يقدر وطنه سيفكر في مبادرة بوتين للسلام

وزير الخارجية التركي: مقترحات بوتين للسلام خطوة مهمة وبصيص أمل
الجريدة الورقية