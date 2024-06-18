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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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التحالف الوطني: أكثر من 4 ملايين أسرة مستفيدة من توزيع لحم الأضاحي

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال مصطفى زمزم، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن كل مؤسسات التحالف الوطني تعمل على ذبح الأضاحي وتوزيعها على كل الأسر الأكثر احتياجا، وكان الأمر الأهم بالنسبة لأمانات التحالف المنتشرة في كل محافظات الجمهورية هو إدخال البهجة على الأطفال من خلال زيارة دور الأيتام والرعاية وتوزيع الهدايا عليهم، فضلا عن توفير الساحات لأداء صلاة العيد وإدخال السرور على المصلين.

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أكثر من 4 مليون أسرة تستفيد من توزيع مؤسسات التحالف الوطني

وأضاف «زمزم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «أكثر من 4 مليون أسرة تستفيد من توزيع مؤسسات التحالف الوطني للحوم والأضاحي بشكل مباشر».

ذبح وتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا

وتابع، أنه يتم ذبح وتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا منذ اليوم الأول بعد صلاة العيد مباشرة وسوف يستمر الأمر حتى رابع أيام العيد، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات داخل التحالف الوطني توزع آلاف من الأطنان من المواد الغذائية بجوار لحوم الأضاحي، وهذا الأمر جديد بالعام الحالي.

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