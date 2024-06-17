التحالف الوطني للعمل الأهلي يواصل جهوده لدعم الأسر الأولى بالرعاية في ثاني أيام عيد الأضحى

تخصيص عدد من المذابح في مختلف أنحاء المحافظة لذبح الأضاحي وتوزيعها على المستحقين

استكمل فريق عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لتوزيع صكوك الأضاحي وكراتين السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية في جميع أنحاء الجمهورية.

وواصل التحالف الوطني تنفيذ مشروع صك الأضحية بتوصيل لحوم الأضاحي وكرتونة المواد الغذائية حتى باب منزل كل مستحق، وذلك في إطار الحرص على التخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً، وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم في عيد الأضحى المبارك.

وخصص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عددًا من المذابح في مختلف أنحاء المحافظة، ليتم ذبح الأضاحي وتوزيعها على الأسر المستحقة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والجمعيات الخيرية.

ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على استمرار جهوده في دعم الأسر الأكثر احتياجاً، خاصة في المناسبات الدينية، وذلك إيماناً منه بأهمية التكافل الاجتماعي وتعزيز قيم التضامن بين أفراد المجتمع.

