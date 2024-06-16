صناع الحياة.. التحالف الوطني يوزع 500 رأس ماشية في أول أيام عيد الأضحى

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن استعدادات متطوعي "صناع الحياة" لذبح وتوزيع 500 رأس ماشية اليوم الأحد 16 يونيو 2024، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتستمر جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنمي للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصةً خلال عيد الاضحي المبارك.



وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات الخيرية التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إيمانًا منه بأهمية التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الاكثر استحقاقا في المجتمع.