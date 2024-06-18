مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية: استقبلنا 4000 زائر في أول أيام عيد الأضحى

قالت الدكتورة أمينة فتحي، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إن حديقة الحيوان بالإسكندرية استقبلت 4000 زائر في أولى أيام عيد الأضحى المبارك، بينما ثاني يوم كان حوالي 10 آلاف زائر، وهذا الأمر يرجع إلى اعتدال درجات الحرارة، فضلا عن وجود العديد من الأمور التي جذبت المواطنين كالحديقة المفتوحة التي تتيح تعامل الزوار مع الحيوانات الأليفة التي لا تشكل أي ضرر بصورة مباشرة.

نتخذ كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة في حديقة الحيوان بالأسكندرية

وأضافت «فتحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «نتخذ كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة في حديقة الحيوان بالأسكندرية من أجل استقبال الزوار في الأعياد والمناسبات، فعلى سبيل المثال نزيد من عدد التذاكر حتى لا يحدث تزاحم».

هانك تنسيق مع مديرية الأمن

وتابع، أن هانك تنسيق مع مديرية الأمن، والتي تمد الحديقة بقوى أمنية لمنع عمليات الاحتكاك والتزاحم، إلى جانب أعمال الشغب، وذلك حتى يستطيع الزوار التكتع بالحديقة وسط أجواء أمنة، مشيرة إلى أن حديقة الحيوان بالإسكندرية تقع على ىمساحة 24 فدان لذلك يمكنهت استيعاب أعداد هائلة من الجمهور.