نائب محافظ القاهرة ورئيس حي مصر الجديدة يشاركان المواطنين احتفالات عيد الأضحى

شارك الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة عن المنطقة الشرقية، المواطنين احتفالهم بعيد الأضحى المبارك، حيث التقط معهم الصور الفوتوغرافية، وتبادل معهم التهاني، مستمعًا كذلك لشكاوى وطلبات بعض المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة الذي شارك المواطنين احتفالاتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك

يأتي ذلك، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برفع حالة الطوارئ والتواجد الميداني للتنفيذيين على مدار ٢٤ ساعة، مع تعليماته كذلك برفع كفاءة الشوارع وتجميلها احتفالا بعيد الأضحى المبارك.