«موسم ضرب نار».. ناقد فني: الكوميدي يسيطر على أفلام عيد الأضحى

تحدث الناقد الفني علي الكشوطي، عن موسم أفلام عيد الأضحى الجاري، واصفًا إياه بـ«موسم ضرب نار وساخن جدا»، كونه يضم مجموعة من الأبطال الكبار التي لها ثقل في الوسط الفني، متابعا أن الأفلام حققت إيرادات كبير خلال أيام العرض القليلة برغم الظروف الاستثنائية التي تعرض بها، إذ إن أغلب الطلاب لديهم امتحانات ثانوية عامة فضلا عن الطقس شديد الحرارة في الفترة الماضية.

الإيرادات سوف تزداد بعد انتهاء فترة الثانوية وتحسن الأجواء

وأضاف «الكشوطي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «أعتقد أن الإيرادات سوف تزداد بعد انتهاء فترة الثانوية وتحسن الأجواء»، مشيرا إلى أن فليم أولاد رزق 3 يأتي استكمالا لنجاحاته في الأجزاء السابقة، وهذا الفليم ضامن جمهوره، فالشريحة العمرية التي كان لديها 10 سنوات حين عُرض الجزء الأول أصبح لديها اليوم 20 عاما، وبالتالي الفيلم يضمن رصيده لدى جمهوره.

فيلم ولاد رزق 3 به عوامل جذب كبيرة للغاية

وتابع، أن فيلم ولاد رزق 3 به عوامل جذب كبيرة للغاية على رأسها ضمه فنانين ذو شعبية عالية كبيرة سواء أحمد عز أو عمرو يوسف وآسر ياسين الذي انضم حديثا وغيرهم.

وأكد، أن الموسم الحالي يضم 4 أفلام، موضحا أن نوعية الأفلام الأكشن واللايت كوميدي تسيطر بشكل كبير في فيلمي «عصابة المكس» و«اللعب مع الكبار»، مشيرا إلى أن فيلم «أهل الكهف» عبارة عن سينما ونوعية مختلفة قد لا تتناسب مع العيد بعض الشئ.