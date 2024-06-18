آخر موعد لذبح الاضاحي.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن آخر موعد لذبح الأضاحي ولاسيما مع قرب انتهاء عيد الأضحى المبارك.

آخر موعد لذبح الأَضاحي

ووفقًا لما أعلنه مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، فإنه يبدأ وقت ذبح الأُضْحِية من بعد صلاة العيد، وينتهي عند جمهور الفقهاء عند مغيبِ شمس ثاني أيام التَّشريق "ثالث أيام العيد".».

أمَّا الشَّافعية فينتهي وقت الذبح عندهم عند مغيبِ شمسِ ثالثِ أيام التَّشريق رابع أيام العيد.

و قال الإمام الشافعي في «الأم» (2/ 244، ط. دار المعرفة): [فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له.

الشروط الواجب توافرها في الأضاحي

ويشترط فى الأضحية عدة شروط منها: أن تكون مِن بهيمة الأنعام وهى الإبل والبقر والجواميس والغنم ضأنا أو معزًا، فإن ضحى بغير هذه الأصناف لم يجزه عن الأضحية، كما يشترط الأضحية أن تكون الأضحية خالية أو من العيوب.