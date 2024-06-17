الشرقية تكثف حملاتها التوعوية لترشيد استهلاك المياه خلال عمليات ذبح الأضاحي وتنظيفها

كثفت إدارات التوعية واستطلاع الرأى والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، من خلال حملاتها التوعوية للمواطنين بمختلف شرائحهم وأعمارهم، التوعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي، خلال عمليات ذبح الأضاحي. وتنظمها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

واستهدفت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، تنفيذ حملات توعية ضخمة بالمحلات التجارية والأسواق ومحلات الجزارة، وحملات طرق أبواب لتوعية ربات المنازل بمراكز المحافظة« بلبيس، منيا القمح، الزقازيق، كفر صقر، والحسينية، وصان الحجر ومنشأة أبو عمر، وأبو كبير» وذلك للتوعية بخطورة الإسراف في استخدام مياه الشرب أثناء عمليات ذبح الاضاحي وتنظيفها، والتنبيه بعدم القاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي مما يؤدي ذلك إلى انسدادها وحدوث أعطال بها، والتخلص الآمن منها لعدم الإضرار بالصحة والبيئة.

وأوضحت الشركة، أن فاعليات الحملة تستهدف ترشيد استهلاك المياه حتى لا تؤثر تلك الضغوط على شبكات الصرف الصحي، مما يعني اضطرار الشركة لقطع المياه للتعامل مع الاعطال وإصلاحها مما يفسد فرحة العيد.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أهمية الترشيد والحفاظ على المياه واعتبارها واجب ديني وقومي، بالإضافة الى أن الشركة تبذل جهودا جبارة لإيصال كوب ماء نظيف للمستهلك، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي.

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، إلى تشديد العقوبات والمخالفات المتعلقة بإهدار المياه أو الذبح في الشوارع.

وفي سياق متصل، أوضح سيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالشرقية أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان سوف تقوم الجمعية على مدار أيام عيد الأضحى المبارك بذبح 30 رأس ماشية وتجهيز اللحوم داخل مجزر أولاد صقر لتوزيعها بالمجان على الأسر المستحقة بمختلف قرى مراكز المحافظة، لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم، وذلك تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف مدير عام جمعية الاورمان بالشرقية أنه تم اختيار الأضاحي بعناية شديدة وفقاً للأحكام الشرعية للأضحية، ويتم الذبح تحت إشراف الأطباء البيطريين بالاداره البيطريه بأولاد صقر.