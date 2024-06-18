الرئيس الأمريكي يرحب بدعم حلفاء الناتو لأوكرانيا

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالخطوات التي يتخذها حلفاء الناتو لدعم أوكرانيا وتعميق الشراكات، بما في ذلك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وذكر البيت الأبيض -في بيان نشره عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء- أن اللقاء جاء قبل قمة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الناتو المقرر انطلاقها في واشنطن العاصمة شهر يوليو المقبل، والتي سيستضيفها بايدن.

وأشار البيان، إلى أن بايدن وستولتنبرج ناقشا أيضًا التقدم الكبير في الإنفاق الدفاعي، بما في ذلك 23 دولة في الناتو في طريقها للالتزام بمستوى الإنفاق الدفاعي بإنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهي زيادة بأكثر من الضعف منذ تولى بايدن منصبه

أوكرانيا: عدد قتلى الجيش الروسي إلى 528 ألفا و620 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 528 ألفا و620 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية -في بيان أورته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية- أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1230 جنديًا ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "7 آلاف و974 دبابة و15 ألفا و307 من المركبات المدرعة و13 ألفا و959 من النظم المدفعية و1104 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و853 من أنظمة الدفاع الجوي و2297 من صواريخ كروز و359 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2344 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و18 ألفا و967 من المركبات وخزانات الوقود و11 ألفا و187 طائرة بدون طيار".

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