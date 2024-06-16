بايدن: عيد الأضحى يأتي والأبرياء الفلسطينيين قتلوا بينهم آلاف الأطفال

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان بمناسبة عيد الأضحى، إن العيد يأتي في وقت صعب يعاني فيه المدنيون الأبرياء في غزة ويلات الحرب، حسبما أفادت الجزيرة في نبأ عاجل.

وتابع أن عددا كبيرا جدا من الأبرياء الفلسطينيين قتلوا بينهم آلاف الأطفال وفرت عائلات من منازلها ودمرت مجتمعاتهم.

ولفت إلى أنه يرى بشكل راسخ أن اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمته إسرائيل لحماس هو أفضل وسيلة لإنهاء العنف والحرب.

وأكد أنه ملتزم بمعالجة آفة الإسلاموفوبيا في أمريكا ونعمل لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة التمييز وكراهية الإسلام.

وشدد على أن إدارته تعمل على الوصول إلى حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين.

وأضاف أن إدارته تبذل أقصى ما في جهدها للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة.

ونوه إلى أن مقترحنا لوقف النار في غزة على 3 مراحل أفضل طريقة لإنهاء العنف.



وفي وقت سابق، أفاد مصدر رفيع المستوى بأن مصر مستمرة في تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول إلى اتفاق هدنة في غزة في إطار المقترح الأخير الذي أعلنه الرئيس جو بايدن، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أذاعته قناة “القاهرة الإخبارية”.

ويواصل الاحتلال قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ254 مخلفا مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 41 شهيدا، و102 إصابة.

واوضحت الوزارة أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفا و337 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و85 ألفا و299 مصابا.