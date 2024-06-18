مصرع طالب غرقًا داخل حمام سباحة نادٍ رياضي في كرداسة

لقي طالب مصرعه غرقا، بحمام سباحة بنادٍ رياضي بدائرة قسم شرطة كرداسة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا بمصرع طالب داخل حمام سباحة نادٍ رياضي في منطقة كرداسة.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ لكشف التفاصيل، وتبين من المعاينة وفاة “معتز، ش”، 15 سنة، طالب، أثناء قيامه بالسباحة بنادٍ رياضي بدائرة القسم، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة التي تولت التحقيق.



القبض على حلاق تحرش بطفلة في مدخل عقار بالوراق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط حلاق "له معلومات جنائية مسجلة" لاتهامه بالتحرش بطفلة داخل عقار بدائرة قسم شرطة الوراق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض طفلة للتحرش على يد حلاق "له معلومات جنائية مسجلة" داخل عقار بدائرة القسم.

وتبين من التحريات، أن الحادث وقع عندما كانت الطفلة تقوم بشراء بعض المشتريات بصحبة والدها، حيث دخل المتهم العقار خلفها، وقام بإغلاق الباب والتحرش بها قبل أن يلوذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مسجل خطر يقتل سيدة بطلق ناري في الشرابية

شهدت منطقة الشرابية بالقاهرة، جريمة قتل بشعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، عندما أقدم مسجل خطر على قتل ربة منزل باستخدام سلاح ناري بسبب خلافات بينهما، وفر هاربا.

تم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

تلقي قسم شرطة الشرابية بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال جثة ربة منزل تبلغ من العمر 19 عامًا، جثة هامدة بطلق ناري، وعلى الفور توجهت قوة من قسم الشرطة إلى محل الواقعة، وتبين صحة البلاغ، وأن وراء الجريمة مسجل خطر يدعى "حسام".

وكشفت التحريات أن مسجل خطر يدعى حسام وشهرته “عشة”، أطلق رصاصة على الضحية "بسنت محمد"، 19 عاما، متزوجة ولديها طفلة، وفر هاربا.



وذكرت التحريات أن مشاجرة وقعت بين والدة المجني عليها والقاتل، وعلى إثرها اقتحم المتهم حجرة المجني عليها وأطلق رصاصة على ابنتها وبجوارها طفلتها التي تبلغ من العمر شهرا، وتوفيت في الحال.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.