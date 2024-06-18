موعد انتهاء فصل الربيع فلكيًا

موعد انتهاء فصل الربيع.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث" جوجل" عن موعد انتهاء فصل الربيع ولاسيما مع ما تشهده البلاد من ارتفاع شديد في درجات الحرارة وأيضًا ارتفاع الرطوبة مع تعرضها لموجات شديدة الحرارة.

موعد انتهاء فصل الربيع

وفلكيًا، من المقرر أن ينتهي فصل الربيع يوم 20 يونيو الجاري، ليبدأ فصل الصيف ويحدث الانقلاب الصيفي الذي يستمر لمدة ثلاثة شهور، مع ارتفاع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية مع ارتفاع نسب الرطوبة على كافة الانحاء.

سمات فصل الربيع

ويعد الربيع فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف.

ويتسم فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في بعض الأحيان.

يشهد أحيانًا هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة تتكون في فصل الربيع المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر

تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانًا

كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد

وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.