بالصور.. استمرار توافد الزائرين على معرض زهور الربيع بالدقي

يواصل معرض زهور الربيع المقام بالمتحف الزراعي في الدقي، استقبال الزائرين والمواطنين، من محبي زهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات.

ويقام المعرض في نسخته ال٩١ ، بالمتحف الزراعي بالدقي، حيث يفتح ابوابه للمواطنين يوميا وحتى التاسعة مساءا، وحتى اجازة عيد الأضحى المبارك.

زهور الزينة والقطف

ويشارك في معرض هذا العام مايزيد على ٢٠٠ عارض من شركات القطاع الخاص والحكومي، والمجتمع المدني، والتي تعمل في مجالات زهور الزينة والقطف ونباتات الظل، وتنسيق الحدائق والصبارات النادرة.

وتقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة الدعم والتيسيرات اللازمة للعارضين وتوفير سبل الراحة لهم، فضلا عن التيسير على المواطنين من زائري المعرض، ومحبي الزهور، والمناظر الخلابة.

معرض زهور الربيع

ويعد معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا وعلى مدار 90 عاما، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، حيث يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.