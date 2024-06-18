الأسطول الروسي في المحيط الهادئ ينتشر لإجراء تدريبات بمشاركة 40 سفينة

قال المكتب الصحفي للأسطول الروسي إن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ بدأ تطوير قواته ضمن التدريبات التي ستجرى في الفترة من 18 إلى 28 يونيو وستشمل حوالي 40 سفينة.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، "بدأت قوات أسطول المحيط الهادئ في الانتشار من مواقع قواعدها إلى مناطق محددة ضمن التدريبات الثنائية المخطط لها، والتي ستجرى يومي 18 و28 يونيو في المحيط الهادئ، في بحار اليابان وأوكوتسك تحت الإدارة العامة لأسطول المحيط الهادئ".

وأوضح الأسطول أن هذه هي المرة الأولى التي يعتبر فيها هذا التمرين ثنائيا، لأنه يتضمن سيناريو أسطول بريمورسكايا للقوات المتنوعة والقيادة المشتركة للقوات في شمال شرق روسيا.

يذكر أن الشهر الماضي أجرت وحدات المشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ تدريبات لممارسة تقنيات الحرب الحديثة المكتسبة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال المكتب الصحفي في بيان له في وقتها: "في ساحة تدريب المشاة البحرية في بامبوروفو، يعمل قادة التدريبات ويدخلون الأساليب المتقدمة للحرب الحديثة المكتسبة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في التدريب القتالي اليومي، وعلى وجه الخصوص، هناك تمرين تدريبي جديد للهجوم على معقل افتراضي للعدو يخضع حاليًا للاختبار، وسوف يقوم مشاة البحرية بتنفيذ التقنيات التكتيكية الأساسية لقابلية التشغيل البيني بين المجموعات التكتيكية المختلفة، بما في ذلك الهجوم والدعم الناري والفرق القادرة على المناورة". وفقًا لتاس.