الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة مخالف البناء على الأراضي الزراعية بأرمنت جنوب الأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة  علي عثمان رئيس المركز، بتنفيذ٣ حالات إزالة فى المهد،  على مساحة ٣٥٠م وكانت الحالتين الأولى والثانية بناء على أرض زراعيه بحوض ال١٢٥ إصلاح زراعي بارمنت الوابورات وكانت حفر  خرسانة.

والحالة الثالثة بناء مخالف بدون ترخيص بالمراعزة الشرقية وتمت  إزالة أعمدة خرسانية. 
وتمت الإزالة بمعدات المركز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
شارك فى الإزالة  سكرتير عام ومدير المتابعة وموظفى المتابعة بالمركز ومشرف التنظيم بالإدارة الهندسية ومشرفي الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعى.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والمتابعة المستمرة والتعامل الفورى بكل حسم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد والتعديات على اراضي املاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص في أثناء العطلات الرسمية(ثاني أيام أجازة عيد الأضحى المبارك)

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