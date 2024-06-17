إقبال على شواطئ شرم الشيخ والسائحون يستمتعون بالرحلات البحرية

قال هشام محي نقيب السياحيين بجنوب سيناء، إنه على الرغم من شدة حرارة الطقس إلا أن السائحين يستمتعون بكافة المنتجعات السياحية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن كل مدينة من جنوب سيناء تتمتع بسحرًا خاصًا يجذب الزوار المحليين والسياح من مختلف دول العالم، نتيجة لتنوع المناظر الطبيعية بين الامتدادات الصحراوية الرملية والتشكيلات الصخرية، إلى جانب المحميات الطبيعية التي تتمتع كل منها ببيئة طبيعية فريدة.

وأكد أن الأجواء الصحراوية بمدن شرم الشيخ ودهب ونويبع تجذب محبي مغامرة رحلات الركوب على الجمال، وقيادة البيتش باجي والانطلاق في رحلة بصحبة الدليل بالجبل، وركوب الخيل، لمشاهدة الطبيعة والحياة البرية، على مدار ما يقرب من ساعة ونصف داخل الصحراء الخلابة يتخللها وقفتين كل وقفة 10دقايق، الأولى وقفه لعمل صدى الصوت، والثانية لمشاهدة حياة البدو وشرب الشاي البدوي على الحطب المطعم بعشبة الحبق مما يعطي له طعم مميز، إضافة إلى رحلات تسلّق الجبال، والصيد بالصقور والرماية.



ولفت إلى أنه يوجد إقبال كبير على المغامرات البحرية والرياضات المائية والتجديف، والإبحار بالزوارق الشراعية أو المراكب، وركوب الأمواج، والغوص السطحي، ورحلات الغواصة للسائحين الذين لم يجيدوا السباحة والأطفال، كونها تتيح لهم مشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك البحرية، وهذه الغواصات تكون مكيفة عبارة عن دورين إحداهما تحت المياه وهو عبارة عن زجا ج ويضم كراسي بتلف لإتاحة النظر في كافة الاتجاهات من خلال الشبابيك الزجاجية الكبيرة الشفافة.