أنشطة فنية وترفيهية بفرع ثقافة جنوب سيناء

نفذ بيت ثقافة سانت كاترين ورشة "رسم وتلوين"، تم عمل خلالها رسومات فنية بمشاركة رواد بيت الثقافة باستخدام "أقلام الرصاص، اقلام الالوان، الورق الابيض"، كما تم عمل نشاط ترفيهي "فك وتركيب" في نفس المكان تم التعليم خلاله علي كيفية فك وتركيب قطع المكعبات بطريقة ابداعية تحت اشراف كريمه محمد عبد الرحيم مديرة الموقع.

وفي جانب اخر نفذ بيت ثقافة دهب ورشة "صلصال للموهوبين الأطفال"، بعنوان "خروف العيد"، باستخدام "الفوم الملون، السمغ، الورق الابيض"، تقديم حسام حسني أخصائي فنون تشكيلية بالموقع، تحت اشراف ضحى يوسف مدير الموقع.

يأتي ذلك ضمن خطة انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، من خلال اقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبدالله، بفرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج.