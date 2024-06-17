منتخب بلجيكا يسقط أمام سلوفاكيا في بداية مشواره بـ يورو 2024

تعرض منتخب بلجيكا للهزيمة بهدف دون رد على يد سلوفاكيا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب دوتش بانك بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

بدأ منتخب بلجيكا المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: كاستيلز

الدفاع: كاستاني، فايس، ديباست

الوسط: كاراسكو؛ مانغالا، أونانا؛ دوكو، دي بروين، تروسارد

الهجوم: روميلو لوكاكو

وأنهى منتخب سلوفاكيا الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله النجم إيفان سكرانز في الدقيقة السابعة.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أرسل كاراسكو تمريرة رائعة وضع بها لوكاكو في انفراد تام بحارس سلوفاكيا، إلا أن المهاجم أهدر الفرصة بطريقة غريبة أدهشت مدرب منتخب بلجيكا والجماهير الحاضرة.

وفي الشوط الثاني حاول منتخب بلجيكا إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة أبرزها هدف لوكاكو الملغي بداعي التسلل.