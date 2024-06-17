تفاصيل إصابة 19 شخصًا في انقلاب أتوبيس بالتجمع الأول

تعرض 19 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس، على كوبري سمير غانم، في التجمع الأول بجوار فندق دابليو ماريوت بالقاهرة الجديدة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل إصابة 19 شخصا في انقلاب أتوبيس بالتجمع الأول

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب ميني باص، يقل مجموعة كبيرة من الأشخاص، أصيب 19 منهم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور القاهرة الجديدة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، التي نقلت المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل معاينة جثة شاب ملقاة في شارع بالبدرشين

كشفت معاينة جثة عثر عليها ملفوفة في سجادة وسط شارع بمدينة البدرشين، أن الجثة لشاب بها آثار نحر بالرقبة وطعنات بأنحاء متفرقة من الجسد.

وأمرت النيابة العامة بعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير عن سبب الوفاة، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بالعثور على جثة وسط شارع بمدينة البدرشين ملفوفة داخل سجادة، وفور إخطار اللواء هشام ابو النصر مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الجريمة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

شكل مدير المباحث الجنائية فريق بحث برئاسة رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة، وبيان ما إذا مكان العثور على الجثة تم ارتكاب الجريمة به أو مجرد مكان للتخلص منها بعد تنفيذ الجريمة في مسرح آخر.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وما زالت جهود البحث مستمرة.