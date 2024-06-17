كشفت معاينة جثة عثر عليها ملفوفة في سجادة وسط شارع بمدينة البدرشين، أن الجثة لشاب بها آثار نحر بالرقبة وطعنات بأنحاء متفرقة من الجسد.

وأمرت النيابة العامة بعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير عن سبب الوفاة، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

جرح بالرقبة وطعنات متفرقة .. تفاصيل معاينة جثة شاب ملقاة في شارع بالبدرشين

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بالعثور على جثة وسط شارع بمدينة البدرشين ملفوفة داخل سجادة، وفور إخطار اللواء هشام ابو النصر مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الجريمة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث برئاسة العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة، وبيان ما إذا مكان العثور على الجثة تم ارتكاب الجريمة به أو مجرد مكان للتخلص منها بعد تنفيذ الجريمة في مسرح آخر.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وما زالت جهود البحث مستمرة.

تحقيقات موسعة في واقعة مقتل عامل بالتجمع الخامس

كما تباشر نيابة القاهرة الجديدة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل عامل على يد صديقه واثنين آخرين في العمل في التجمع الخامس.

ترصد المتهم للمجني عليه وانتظره حتى انتهاء العمل، حيث اعتدى عليه وقتله بواسطة شومة بمساعدة 2 آخرين.

وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

و تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا، يفيد بوقوع جريمة قتل في أحد المصانع

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين صحته، وأن المجني عليه لقي مصرعه نتيجة ضربه بالشومة على الرأس.

كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه واثنين آخرين يعملون في المصنع بالتجمع الخامس، وخصومة نشأت بينهم أثناء وجودهم في المكان نفسه.

وأضافت التحريات أن سبب الخصومة إلى نزاع حول خصم نصف يوم من أجر المتهم في العمل.

وترصد المتهم للمجني عليه وانتظاره حتى انتهاء العمل، إذ اعتدى عليه وقتله بواسطة شومة بمساعدة 2 آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط رجال مباحث من ضبط المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.