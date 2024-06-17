محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الاشغالات بالسنطة وزفتي

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته المفاجئة بثان أيام عيد الاضحى المبارك، بجولة مسائية مفاجئة وموسعة، بشوارع مركزي السنطة وزفتى للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع والالتزام بعدم وجود إشغالات بالشوارع لتيسير الحركة المرورية، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين؛ لقضاء وقت ممتع والاستمتاع باجواء عيد الاضحى المبارك.

وتفقد المحافظ عدد من الشوارع بمركزي السنطة وزفتى، ورفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، كما وجه رؤساء الأحياء والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم خلال فترة العيد .



وشدد محافظ الغربية، على استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والاسواق والملاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا.

وأكد المحافظ، أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها.

وحرص المحافظ، على تقديم التهنئة للأهالي وتوزيع هدايا الرئيس بمناسبة عيد الاضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء وقت جيد والاستمتاع بأجواء عيد الاضحى المبارك وتبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين، والتقاط الصور التذكارية.